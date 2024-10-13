Чиновник из Сибая выразил соболезнования в связи с Днем Башкортостана

Озерцов только недавно стал главой Сибая. На сцене во время поздравления он выразил жителям искренние соболезнования в связи с праздником. Ему сдержанно поаплодировали.

Предыдущий мэр Сибая Азамат Юлдашбаев ранее подписал контракт с Минобороны и ушел на спецоперацию.

Город Сибай появился вокруг шахты, где добывали руду. В конце 1938 года он был преобразован в рабочий поселок. В 1955 году рабочий поселок Сибай преобразован в город республиканского подчинения. Его основу составляют предприятия горнодобывающей промышленности.