Чиновник из Сибая выразил соболезнования в связи с Днем Башкортостана
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Исполняющий обязанности главы Сибая Сергей Озерцов выразил жителям «самые искренние соболезнования» в ходе поздравления с Днем Башкортостана, сообщает Baza.
Озерцов только недавно стал главой Сибая. На сцене во время поздравления он выразил жителям искренние соболезнования в связи с праздником. Ему сдержанно поаплодировали.
Предыдущий мэр Сибая Азамат Юлдашбаев ранее подписал контракт с Минобороны и ушел на спецоперацию.
Город Сибай появился вокруг шахты, где добывали руду. В конце 1938 года он был преобразован в рабочий поселок. В 1955 году рабочий поселок Сибай преобразован в город республиканского подчинения. Его основу составляют предприятия горнодобывающей промышленности.