Меньше вмешательства: как мотивировать ребенка делать домашние задания

Ограничения на объем домашних заданий не решат проблему без внутренней мотивации. Ее можно сформировать только в атмосфере уважения, заявила РИАМО клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова.

«В психологии действует правило: чем выше внешняя мотивация, тем ниже внутренняя. Чем больше ребенка заставляют, тем меньше он хочет. Важно оставить за ребенком право на „интимную зону“ учебы: это его дело. Помощь и выборочная проверка — да; гиперопека, контроль за каждой буквой и перенос учебной деятельности на родителя — нет. Учится человек сам: если кто-то учится за него, он ничему не научится. Поэтому меньше вмешательства при сохранении рамок и ответственности», — сказала Макарова.

Она уделила отдельное внимание электронным дневникам.

«Когда ребенок говорит: „Мама вечером откроет телефон и посмотрит домашнее задание“, — мы фактически передаем ответственность взрослому. Итог — напряжение к ночи, ссоры и нулевая внутренняя мотивация. Ответственность за учебу нужно возвращать ребенку: он должен знать, что задано, когда и как это делать. Итог. Ограничения на объем ДЗ могут снизить стресс лишь частично», — отметила психолог.

Макарова подчеркнула, что ключевое — соответствие заданий возрасту, разумная организация времени и атмосфера уважения к ребенку и его делу. Родители держат процесс в рамках, но не «живут вместо» ребенка: только так формируется ответственность и внутренняя мотивация к учебе.