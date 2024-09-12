Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер предостерегла россиянок от оценки мужчин по внешнему виду и атрибутам роскоши, например, дорогим гаджетам. По ее словам, этот прием часто используют аферисты с целью обольщения, сообщает Инфо24 .

По мнению эксперта, мужчины, которые действительно получают значительные доходы, никогда не выставляют это на показ.

Миллер вспомнила нашумевший британский фильм «Аферист из Tinder», где мужчина летал на частных самолетах и носил дорогие бренды часов и одежды, делая все это за счет женщин. Сексолог отметила, что такие атрибуты могут быть единственным имуществом мужчины, который может потратить все свои финансы исключительно на них, не оставляя средств на повседневные нужды.

К подобным личностям можно отнести поклонников роскошных автомобилей, которые не располагают собственным жильем. Многие часто просто берут люксовый автомобиль в аренду, подчеркнула эксперт. Кроме того, дорогие часы могут оказаться подделкой.

По мнению психолога, даже «менеджер среднего звена делает для своей любимой женщины в разы больше, чем олигархи, в погоне за которыми светские львицы готовы перегрызть друг другу горло».

Миллер также отметила, что женщины часто терпят неудачу в поисках олигархов на платформах для знакомств. По ее словам, нередко случается так, что у девушек, которым все-таки удалось «заполучить» олигарха и родить от него, отбирают ребенка. Или же к ним просто относятся безответственно и не оказывают финансовую помощь.