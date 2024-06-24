Меликов приехал в синагогу и церковь в Дербенте, которые атаковали боевики
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Глава Дагестана Сергей Меликов посетил Дербент, где 23 июня случился теракт. Руководитель республики осмотрел храм Покрова Пресвятой Богородицы и синагогу Келе-Нумаз, которые были атакованы боевиками, сообщает Газета.ru.
Сегодня Меликов проведет совещание в администрации Дербента, заявила его администрация в Telegram-канале. Республиканские власти также опубликовали видео, как глава Дагестана посещает накануне атакованные храмы.
23 июня боевики напали на церковь и синагогу в Дербенте, атаковав здания из автоматов. После нападения в синагоге вспыхнул пожар, заявляли в МВД.
Вскоре после атаки в Дербенте началась стрельба в Махачкале, где террористы напали на полицейских.
В результате терактов в Дагестане погибли, по последним данным, 20 человек, минимум 15 из которых — правоохранители. Все боевики были уничтожены.