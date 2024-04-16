Меган Маркл начала продажи клубничного джема собственного производства

Жена принца Гарри Меган Маркл запустила собственный лайфстайл-бренд American Riviera Orchard, под наименованием которого уже вышла первая лимитированная партия клубничного джема, пишет Forbes со ссылкой на Independent.

В честь открытия собственного бренда Маркл разослала 50 баночек клубничного джема в лимитированной упаковке инфлюенсерам и своим друзьям в Америке. В список людей, получивших презент герцогини Сассекской, попали актриса Трейси Джеймс и блогер Дельфина Балкье.

Какую именно продукцию Маркл планирует выпускать под своим брендом, пока не уточняется. В патентном американском ведомстве компания зарегистрирована как бренд кулинарных книг, домашней одежды, текстиля для кухни и продуктов питания.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл временно отказалась враждовать с Кейт Миддлтон. Такое решение актриса приняла из-за болезни принцессы.