МегаФон показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета в России

Масштабная программа рефарминга, которую МегаФон проводил в 2025 году, позволила увеличить емкость сети и обеспечить самые высокие скорости мобильного интернета в России, сообщает пресс-служба оператора.

Согласно исследованию аналитической компании Megabitus, оператор стал лидером сразу по двум ключевым показателям: средним скоростям скачивания и загрузки в Сеть.

Аналитики с 1 июля по 31 декабря 2025 года осуществили 18,7 млн измерений на территории страны в сетях всех поколений. Скорость скачивания составила 36,03 Мбит/с, а загрузки данных в Сеть — 11,54 Мбит/с, что является наилучшим результатом среди всех российских мобильных операторов.

Как рассказали в компании, рефарминг охватил более 31 тыс. базовых станций третьего поколения (3G) оператора, перераспределение частот затронуло все города-миллионники.

«Постоянный рост мобильного трафика требует от нас непрерывного технологического развития. Мы последовательно обновляем инфраструктуру по всей стране», — рассказал технический директор МегаФона Алексей Титов. Так, по его словам, в Москве программа рефарминга позволил увеличить медианную скорость скачивания на 50%, в нижегородском Дзержинске — на 25%, в Хабаровске — на 15%.

Кроме того, рост показателей стал возможным и за счет усиления транспортного сегмента сети: оператор расширил магистральные линии связи, увеличив пропускную способность более чем на 30%.