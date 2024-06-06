МегаФон и «Газпром межрегионгаз» обсудили цифровизацию контроля поставок газа

Компания «МегаФон» предложит для нужд крупнейшего поставщика природного газа потребителям «Газпром межрегионгаз» технические решения для передачи данных на общефедеральном уровне. Цель проекта — внедрение на территории страны «умных счетчиков» и системы телеметрии, а также реализация федеральной программы цифровизации поставок газа, сообщила пресс-служба МегаФона.

В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума об этом договорились генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«География работы „Газпром межрегионгаза“ охватывает практически всю территорию нашей страны. А мы обладаем максимальным покрытием сети среди операторов связи и скоростью передачи данных, что в данной ситуации критически важно для нашего партнера. Сочетание этих факторов создает все условия для успешной реализации проектов по цифровизации контроля газовых поставок», — отметил Хачатур Помбухчан.

Сейчас «Газпром межрегионгаз» занимается разработкой полного внедрения телеметрии при дистанционном контроле и передаче показаний газовых счетчиков, в том числе и во время реализации внедрения интеллектуальных систем учета на общефедеральном уровне. В проект входит дистанционная передача информации при помощи оператора связи в центры обработки данных от устройств.

Во время переговоров стороны договорились совместно прорабатывать решения на базе IoT-технологий, позволяющие отслеживать объем потребления газа и осуществлять дистанционный мониторинг объектов с высокой точностью.

Также МегаФон займется разработкой проекта федерального тарифа, в том числе и обеспечением информационной безопасности для всех типов устройств передачи данных, которые использует «Газпром межрегионгаз» в производственной деятельности.

«Одна из наших основных задач — максимальный охват дистанционным контролем поставок газа на внутреннем рынке и важнейшей частью данного направления является совместная работа с оператором связи, способным обеспечить бесперебойную передачу данных в нашу единую информационно-управляющую систему с учетом требований по информационной безопасности. Первые результаты взаимодействия показывают, что мы идем в правильном направлении», — подчеркнул Сергей Густов.

В результате реализации проекта появится максимально возможная доступность сотовой связи для компании почти во всех регионах России.

МегаФон и «Газпром межрегионгаз» уже сотрудничали во время реализации пилотного проекта в Вологодской области, в рамках которого установили свыше 300 интеллектуальных приборов. Финансированием проекта занимается «Газпром межрегионгаз», а МегаФон обеспечивает связь для дистанционной передачи показаний.