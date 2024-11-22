Медведев заявил о восьмикратном росте поставок танков в войска за 3 года

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки танков в российские войска за последние 3 года возросли в 8 раз.

Медведев посетил АО «Концерн „Уралвагонзавод“» в Нижнем Тагиле, где ему продемонстрировали производство и вооружение. Кадры из поездки на завод он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам зампреда Совбеза РФ, в определенный период потребовалось существенно нарастить мощности производства, ускорить все процессы. Он поблагодарил персонал предприятия за их совместные действия по решению данной задачи.

Также Медведев провел совещание, отметив, что объемы производства танков серьезно наращиваются, начиная с 2022 года. За последние 3 года поставка в войска новых и отремонтированных танков увеличилась почти в 8 раз.

Он добавил, что за это время также удалось выстроить производственные и кооперационные связи. По его словам, коллектив «Уралвагонзавода» продемонстрировал «боевой труд».

Ранее Медведев прокомментировал применение баллистической ракеты «Орешник» для удара по «Южмашу» в Днепре. Он написал: «„Так вот чего вы хотели? Ну, вы черт возьми получили это!“.