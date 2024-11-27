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Медведев заявил, что в Москве с 2025 г введут цифровой профиль мигранта

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что со следующего года на всех пунктах пропуска в столице введут цифровой профиль иностранного гражданина, сообщает kp.ru .

Медведев провел совещание по вопросам государственной миграционной политики. По его словам, подготовке правовой основы для создания цифрового профиля иностранца нужно уделить особое внимание. Эта тема требует отдельного обсуждения.

По словам Медведева, цифровой профиль мигранта введут на всех пунктах пропуска Московского транспортного узла.

Он должен заработать в рамках второго этапа эксперимента уже в середине 2025 года.

Ранее в Госдуме предложили ввести единый электронный документ для иностранцев — Мигрант ID. Подробнее о нем можно узнать в материале РИАМО.