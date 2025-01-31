Медведев: планы по набору на военную службу по контракту в январе выполнены

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в РФ исполнили все планы по набору контрактников в январе, сообщает ТАСС .

Политик рассказал, что во время рабочей поездки в Санкт-Петербург заехал в пункт набора на военную службу. По словам Медведева, пункт оснащен военной техникой, там все делается быстро и по регламенту.

Такой подход обеспечивает удобство для граждан, отметил Медведев.

Он также рассказал, что те планы, которые касались набора на военную службу контрактников в РФ в январе, были исполнены.

Еще Медведев посетил Военно-медицинскую академию, где проходят лечение бойцы СВО. Зампред Совбеза отметил, что забота о героях спецоперации — это приоритет для государства.

По его словам, данная поддержка будет носить долгосрочный характер.

В конце декабря Медведев рассказал, что за год почти 440 тыс. человек заключили контракт с Минобороны РФ. По его словам, это результат работы всех субъектов страны.