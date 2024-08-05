Медведь загрыз рыбака в Магаданской области

По словам руководителя управления Охотнадзора Магаданской области Елены Слободянюк, хищник уже застрелен.

По предварительной информации, ночью 41-летний житель шел с рыбалки пешком, так как у него сломалась машина, и встретился с медведем. Следственный комитет начал проверку гибели мужчины.

В прошлом году зафиксировано несколько нападений медведей на людей. В результате этих случаев три человека погибли, четверо были госпитализированы. В прошлый раз застрелили медведицу и медвежонка, так как посчитали их виновными в гибели людей.

Ранее сообщалось о том, что мужчина захотел угостить медведя вкусным лакомством, но хищник набросился на него, инцидент произошел в Мурманской области.