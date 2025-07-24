Медиацентр Можайского техникума стал участником презентации исследования по СПО

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась презентация аналитического сборника «Профессиональное образование и его влияние на развитие потенциала стран БРИКС», подготовленного в рамках работы BRICS-TCA — Альянса по сотрудничеству в сфере технического и профессионального образования и подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Особое внимание в ходе мероприятия было уделено участию медиацентров среднепрофессиональных учебных заведений. Одним из 4 приглашенных стал медиацентр Можайского техникума. Его представители присутствовали на презентации, вели медиасопровождение события и получили возможность задать вопросы международным экспертам.

Исследование, представленное на пресс-конференции, стало первым масштабным сравнительным анализом систем среднего профессионального образования (СПО) в странах БРИКС, включающим как статистическую базу, так и индикативные оценки влияния образования на развитие экономики. Инициатором проекта выступила Китайская Народная Республика, а реализация проходила при поддержке Минпросвещения России и Института развития профессионального образования.

В обсуждении приняли участие представители Бразилии и Китая, в том числе Чжао Йе — заместитель директора Департамента профессионального образования Китайской ассоциации международного обмена в области образования, и Клаудио Алекс Хорхе да Коста — директор по развитию системы ТПОП Министерства образования Бразилии.

Для студентов и сотрудников Можайского техникума участие в масштабном событии стало ценным профессиональным опытом. Представители медиацентра отметили важность расширения международного диалога и выразили готовность и дальше освещать ключевые события в сфере профессионального образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.

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