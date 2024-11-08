Компания Шатуры представит вакансии в селе Дмитровский Погост 9 ноября

Ярмарка вакансий, которая впервые презентовала себя на Дне городского округа Шатура, стала хорошим конструктивным опытом и продолжает свою работу. В Коробовском Доме культуры в селе Дмитровский Погост 9 ноября во время праздничных мероприятий мебельная компания, известная высоким качеством и надежностью продукции на территории всей нашей страны, будет предлагать вакансии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

HR-служба компании расскажет соискателям о предприятии, условиях труда и компенсационном пакете для работников.

Гости праздника в Коробовском Доме культуры могут принять участие в розыгрыше подарочного сертификата от мебельной компании на сумму 30 тыс. рублей. Сертификат можно потратить на приобретение мебели этой же компании.

Праздничные мероприятия в Коробовском Доме культуры всегда отличались своими красочностью, масштабом и уникальностью. Поэтому приглашаем всех желающих посетить День села в Дмитровским Погосте и получить возможность сменить или найти работу.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.