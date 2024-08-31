МЧС: за сутки 182 человека покинули Курскую область

182 человека за сутки покинули Курскую область. Группа людей отправилась в Калужскую и Московскую области, сообщает пресс-служба МЧС России.

С начала работы горячей линии поступило около 14 тыс. обращений. Специалисты оказали психологическую помощь 315 раз. За сутки 13 автоколонн доставили курянам более 265 тонн помощи. За все время вторжения ВСУ в регион прибыли 150 конвоев с 3,7 тыс. тонн грузов.

Пиротехники МЧС за сутки обследовали два населенных пункта Курской области. Им удалось обезвредить суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS. Всего специалисты обследовали и очистили около 22 га территории и обезвредили более 300 опасных снарядов.

Ранее сообщалось о новых мерах социальной поддержки для медработников, которые оказывают помощь участникам СВО в Курской области. По решению правительства России они будут ежемесячно выплачивать новое пособие.