сегодня в 21:14

Медики, оказывающие помощь бойцам СВО под Курском, будут получать соцвыплаты

Новые меры социальной поддержки для медработников, которые оказывают помощь участникам СВО в Курской области, по решению правительства России будут ежемесячно выплачивать новое пособие, сообщает пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале .

Председатель правительства Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.

При этом размер утвержденных выплат будет рассчитываться индивидуально. Будет учитываться объем выполняемых обязанностей, а также отработанные часы.

Ранее по поручению президента Владимира Путина аналогичные меры социальной поддержки утвердили для медицинских работников Донецкой и Луганской Народных Республик, а также для Белгородской, Запорожской и Херсонской областей.