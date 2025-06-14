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МЧС: в Москве в субботу прогремят грозы и пройдет сильный дождь

В субботу с 10 часов до 21 часа на территории столицы ожидается дождь, местами сильный, также прогремит гроза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Водителям в опасных погодных условиях следует сбросить скорость и увеличить дистанцию до следующего впереди транспорта, а также отказаться от резких маневров. Парковать машины нужно подальше от деревьев.

Пешеходам рекомендуют не прятаться от непогоды под деревьями, а еще обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП следует звонить по номерам 101, 112 или по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о непогоде: в регионе ожидают ливни, грозу и сильный ветер.