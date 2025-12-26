сегодня в 12:33

МЧС: сильный снег и гололедица придут в Москву 27–28 декабря

Москву в очередной раз накроет непогода — сильный снег и гололедица ожидаются 27–28 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Как утверждают синоптики, неблагоприятные погодные условия будут действовать в период с 20 часов 27 декабря до 10 часов 28 декабря. В это время будет идти снег, местами сильный. Образуется гололедица.

Автолюбителям рекомендуют избегать опасных маневров и снижать скорость во время непогоды. В МЧС напомнили, что парковаться вблизи деревьев не стоит.

Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра. Нужно проявлять аккуратность и осторожность.

В случае ЧП можно звонить по номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее Москва побила снежный рекорд зимы. Из-за прошедшего в ночь на 26 декабря снегопада в столице выпало от 3 до 11 мм осадков.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.