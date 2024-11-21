МЧС: сильный дождь, мокрый снег и порывистый ветер обрушатся на Москву 21 ноября

По прогнозам синоптиков, с 12:00 21 ноября до 03:00 22 ноября москвичей ждет непогода. На столицу обрушатся дожди, мокрый снег и порывистый ветер, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В связи с прохождением холодного атмосферного фронта порывы ветра могут достигать 20–25 м/с. На дорогах ожидается гололедица.

В МЧС рекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от другого транспорта. Лучше избегать внезапных маневров и не парковать машины под деревьями.

Пешеходам в непогоду важно обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции. Не стоит прятаться под деревьями и оставлять детей без присмотра. При необходимости нужно звонить по телефонам 101, 112 или по номеру доверия МЧС: 8 (495) 637-31-01.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе до вечера 21 ноября. Причина в сильных порывах ветра до 15-20 метров в секунду.