Гидрометцентр РФ: «желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе

сегодня в 19:17

«Желтый» уровень природной опасности объявили в Московском регионе до вечера 21 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Москве период предупреждения действует до 21:00 21 ноября. Причина в сильных порывах ветра до 15-20 метров в секунду.

В Московской области период предупреждения действует до 21:00 21 ноября тоже из-за ветра с порывами до 20 метров в секунду.

Ранее МЧС предупредило москвичей об ужасной погоде в четверг. Ожидается сильный восточный ветер до 15-20 метров в секунду.