МЧС приостановило поиски людей с судна «Григорий Ловцов» на Сахалине

Сотрудники МЧС России временно приостановили поисково-спасательную операцию, в рамках которой искали пропавших членов экипажа судна «Григорий Ловцов», которое опрокинулось при перегрузке щебня и песка, сообщает РИА Новости .

В настоящее время четыре члена экипажа считаются без вести пропавшими. Их поисками занимались спасатели, но в связи с метеоусловиями были вынуждены приостановить работу.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в личном Telegram-канале сообщил, что троих членов экипажа удалось спасти. Двое из них получили серьезные травмы и переохлаждение, они находятся в больнице. Третий моряк пострадал меньше всего, медики отпустили его домой на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что при опрокидывании судна у берегов Сахалина погибли два члена экипажа. Четверых моряков еще ищут.