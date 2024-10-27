МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане

Утром в воскресенье в Московской области будет туман с видимостью 100-500 м, непогода продлится до 10 часов, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Жителям региона напомнили, что при тумане снижается видимость, затруднено движение транспорта, вырастает вероятность ДТП.

Чтобы обезопасить себя во время тумана, жителям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, следует воздержаться от выхода на улицу. Пешеходам нужно быть очень внимательными при переходе улиц и дорог.

Кроме того, водителям при тумане на дорогах необходимо снизить скорость и строго соблюдать ПДД, включить противотуманные фары и фонари. Также нужно отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Туман представляет опасность для всех участников дорожного движения.