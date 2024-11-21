МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном дожде, снеге и ветре до 27 м/с

С 12:00 21 ноября до 09:00 22 ноября в Подмосковье будет проходить холодный атмосферный фронт. Он спровоцирует неблагоприятную погоду, сообщает МЧС региона со ссылкой на прогноз ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В четверг и пятницу в Подмосковье ожидается дождь и мокрый снег. Также будет очень сильный ветер с порывами от 22 до 27 метров в секунду.

На дорогах ожидается гололедица. Жителям Подмосковья порекомендовали проявлять внимательность во время пребывания на улице.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе 21 ноября будет дождь и мокрый снег. Порывы ветра, при этом, не превысят 15-20 метров в секунду.