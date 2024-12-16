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МЧС предупредило жителей Подмосковья о ледяном дожде и метели

В Московской области в ближайший час с сохранением до 21 часа понедельника местами ожидаются снег, мокрый снег, метель, отложение мокрого снега, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

В отдельных районах Подмосковья прогнозируются ледяной дождь, гололед, на дорогах будут гололедица, снежные заносы. Юго-западный ветер может усилиться порывами до 17 м/с.

При непогоде жителям области рекомендовали быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Пешеходам нужно ходить осторожно, наступая на всю подошву. При падении следует присесть, чтобы снизить высоту.

Водителям посоветовали быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, управлять авто аккуратно, учитывая интенсивность движения, соблюдать безопасную дистанцию. Парковать машину нужно подальше от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Спасатели предупредили, что следует остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на зданиях, оборванных проводов линий электропередачи, разбитого стекла и иных источников опасности.