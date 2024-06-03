МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и граде

С 7 до 21 часа понедельника в отдельных районах Московской области прогнозируются гроза, град, при грозе — усиление ветра с порывами до 15 м/с, также пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

При грозе не следует прятаться под одиноко стоящим деревом, высокими металлическими конструкциями. Жителям напомнили, что молния никогда не попадает в кустарник, лучше спрятаться под ним. Также следует закрыть окна, двери, дымоходы и вентотверстия. В частном доме не стоит топить печь и разговаривать по телефону.

Град рекомендуется переждать дома или в другом помещении. Прохожим на улице следует как можно быстрее найти укрытие или защитить голову от градин с помощью рук, сумки, одежды.

В непогоду водителям посоветовали остановиться и переждать град, который обычно длится недолго. Следует отвернуться от стекол в центр машины, детей укрыть одеждой.