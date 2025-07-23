МЧС предупредило жителей Подмосковья о еще одной волне ливней

В Подмосковье до вечера 23 июля возможны кратковременные дожди. В некоторых местах прогнозируются грозы с сильными ливнями, а порывы ветра могут достигать 15 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области .

Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендовали автомобилистам быть максимально внимательными: не превышать скоростной режим, держать большую дистанцию до других машин и обязательно включать фары. Также не следует оставлять машины под деревьями или возле рекламных конструкций.

Пешеходам в период непогоды тоже стоит соблюдать осторожность. Во время сильного дождя и ветра лучше держаться подальше от линий электропередачи, металлических сооружений и высоких деревьев. Также не рекомендуется находиться на открытых пространствах или около водоемов. Неустойчивые постройки могут представлять опасность, поэтому их тоже лучше обходить стороной.

Даже находясь дома, нужно обеспечить свою безопасность. Для этого необходимо плотно закрыть все окна и убрать вещи с балконов. Также в грозу следует отсоединить от электросети всю технику, которой не пользуетесь.

В начале недели на Подмосковье обрушились сильные ливни, они подтопили некоторые территории. Спасатели быстро отреагировали на ситуацию и осушили 8 затопленных участков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя. Оперативная работа позволила минимизировать последствия непогоды.

«Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — отметил Воробьев.