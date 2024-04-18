МЧС предупредило жителей Москвы о неблагоприятной погоде

МЧС: Москву накроют сильные дожди и грозы 18 и 19 апреля

В столице с 18:00 18 апреля и до 10:00 19 апреля ожидаются сильные дожди, в некоторых районах могут быть грозы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Водителям рекомендовали снизить скорость и держать более длинную дистанцию от другого транспорта. Стоит избегать внезапных маневров и не парковать автомобили под деревьями.

Пешеходам посоветовали избегать шатких конструкций и рекламных щитов. Также не стоит оставлять детей одних. В МЧС призвали москвичей быть осторожными и внимательными.

В ночь на субботу в Москве температура воздуха опустится до 3–5 градусов выше нуля. Тепло вернется в столицу в предстоящие выходные. Температура воздуха поднимется до 14 градусов тепла.