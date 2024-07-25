МЧС предупредило петербуржцев об опасной жаре 25 июля

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о жаре до 30 градусов по Цельсию, которая ожидается в городе 25 июля. Пресс-служба регионального управления МЧС обратилась к петербуржцам с рекомендацией проявлять особую осторожность в знойную погоду, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Чрезвычайное ведомство отметило, что в жару людям нужно ограничивать время пребывания на солнце, в особенности — днем.

В такую погоду следует пить достаточное количество воды, а на улице носить головной убор и светлую одежду.

Между тем синоптик Александр Шувалов заявил, что с 29 июля в Петербург может прийти погода, характерная для осени. По его словам, предвестником «осенней поры» станет гром, который ожидается 27 июля.