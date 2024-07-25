Синоптик Шувалов: осенняя погода придет в Петербург 29 июля
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Синоптик Александр Шувалов заявил, что на неделе с 29 июля в Санкт-Петербурге прогнозируются понижение температуры и дожди. Столбики термометров покажут 17-19 градусов тепла, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
В понедельник над прибалтийскими странами воцарится циклон, который 27 июля будет над северной частью Германии.
Петербург окажется в тылу этого циклона, и погода в городе будет соответствовать характеристикам осеннего фронта.
Первые раскаты грома петербуржцам пообещали уже 27 июля. Они и станут предвестниками осенней погоды, которая установится в Северной столице на будущей неделе.