Синоптик Шувалов: осенняя погода придет в Петербург 29 июля

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Синоптик Александр Шувалов заявил, что на неделе с 29 июля в Санкт-Петербурге прогнозируются понижение температуры и дожди. Столбики термометров покажут 17-19 градусов тепла, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В понедельник над прибалтийскими странами воцарится циклон, который 27 июля будет над северной частью Германии.

Петербург окажется в тылу этого циклона, и погода в городе будет соответствовать характеристикам осеннего фронта.

Первые раскаты грома петербуржцам пообещали уже 27 июля. Они и станут предвестниками осенней погоды, которая установится в Северной столице на будущей неделе.