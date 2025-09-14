сегодня в 16:05

МЧС предупредило о высокой пожарной опасности в Подмосковье

С 15 до 18 сентября местами по Московской области устанавливается пожароопасность 4 класса (высокая), сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Жителям рекомендовали быть бдительными, осторожными, а также соблюдать правила безопасности.

Также им напомнили, что в случае необходимости нужно обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.

Кроме того, в Подмосковье с 13 по 15 сентября из-за заморозков действует «оранжевый» уровень погодной опасности.