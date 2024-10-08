МЧС предупредило о сильных ливнях в Подмосковье 8 октября

В Московской области 8 октября с 09:00 до 18:00 местами ожидаются дожди и сильные ливни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

Во время дождя жителям Московского региона посоветовали находиться дома или в укрытии, использовать зонты, плащи, резиновые сапоги. Не стоит стоять возле шатких конструкций и рекламных щитов.

При передвижении важно внимательно осматривать путь перед собой — дорога может быть размытой. Автомобилистам посоветовали припарковать машину и переждать ливень у обочины, затем продолжить движение.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в ближайшие дни в Московском регионе ожидается дождливая погода, а снегопадов не будет.