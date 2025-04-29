МЧС предупредило о сильном порывистом ветре в Подмосковье

В Московской области с 10 часов вторника с сохранением до конца дня местами прогнозируется усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

Жителям посоветовали убрать вещи со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб. Машину нужно припарковать в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам на улице следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад и т. д.

В регионе еще действует «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров. В столице его объявили до 21 часа 29 апреля, в Подмосковье — до 18 часов 29 апреля.