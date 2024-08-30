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МЧС предупредило о сильной жаре в Москве 31 августа и 1 сентября

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в дневные часы 31 августа и 1 сентября в столице ожидается сильная жара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Прогнозируется, что столбики термометров в эти дни поднимутся до 30-31 градуса тепла.

В связи с жаркой погодой москвичам и гостям столицы порекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор. Горожанам посоветовали пить больше воды.

Кроме того, в ведомстве напомнили о соблюдении требований пожарной безопасности и рекомендовали исключить обращение с открытым огнем.

При ЧП можно звонить по телефонам: 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптики спрогнозировали небольшую облачность и до +28 градусов в Московском регионе 30 августа. Ночью температура опустится до плюс 11 — плюс 13 градусов.