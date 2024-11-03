сегодня в 15:51

МЧС предупредило о метели, снеге и гололедице в Москве

С 21 часа 3 ноября до 9 часов 4 ноября в столице местами ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, усиление ветра порывами до 12-14 м/с, также на дорогах прогнозируется гололедица, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.

Горожан попросили быть внимательными и острожными, а также не оставлять детей без присмотра.

В непогоду водителя рекомендовали значительно снизить скорость на дороге и увеличить дистанцию от других автомобилей, избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений). Парковать машину следует подальше от деревьев.

Пешеходам на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от непогоды под деревьями.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 4 ноября на регион обрушится снежная буря. Порывы ветра могут достигать штормовых значений.