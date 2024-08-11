МЧС предупредило о грозе и порывистом ветре в Подмосковье

В Подмосковье с 9 часов с сохранением до 21 часа воскресенья местами прогремит гроза с дождем, в отдельных районах ливень, при грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Жителям рекомендовали переждать непогоду дома. На улице не стоит прятаться под деревьями и слабо закрепленными конструкциями. При грозе следует держаться подальше от окон, электропроводки и водостоков.

Водителям посоветовали быть внимательными на дорогах. Если сильный дождь застал в пути, но нужно припарковаться на обочине и переждать непогоду. Автомобиль лучше парковать вдали от деревьев или в гараже.

В воскресенье в Московском регионе действует «желтый» уровень опасности погоды. Его объявили из-за грозы.