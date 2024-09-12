сегодня в 17:29

МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре с 12 по 16 сентября

Согласно прогнозам синоптиков, с 12 по 16 сентября в столице ожидается аномальная жара, среднесуточная температура на 7 градусов превысит климатическую норму, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Москвичей и гостей столицы призвали быть внимательными и осторожными, использовать светлую одежду и головной убор, пить больше воды и избегать перегрева на солнце.

Также необходимо соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

При необходимости следует звонить по номерам 101 или 112, а также по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

Ранее в столице и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. В регионе высокая вероятность пожаров (4 класс).