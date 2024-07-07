МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре 8 и 9 июля

Жителей российской столицы просят сократить время пребывания на открытом солнце, а также пить как можно больше воды 8 и 9 июля, так как в городе ожидается повышение температуры воздуха до 31 градуса Цельсия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Москвичам и гостям города рекомендовали на ближайшие два дня выбирать одежду светлых тонов, чтобы сократить возможность перегрева организма. Также людей попросили избегать обращения с открытым огнем, так как в условиях аномальной жары это может представлять опасность не только для себя, но и для окружающих.

При необходимости звоните по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве: 8 (495) 637-31-01.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что текущий июль станет одним из самых жарких месяцев в истории метеонаблюдений столицы. По температуре воздуха второй летний месяц может попасть в топ-5 самых жарких периодов в Москве.