МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре 25 и 26 мая

Согласно прогнозам синоптиков, 25 и 26 мая в столице ожидается сильная жара, воздух в городе прогреется до плюс 30 градусов и выше, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Москвичам и жителям города в связи с аномальной жарой рекомендуют избегать перегрева на солнце, пить больше воды, а также использовать одежду светлых тонов из натуральных тканей и головной убор.

Кроме того, в связи с жаркой погодой необходимо соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

При необходимости следует звонить по номерам 101 или 112, а также по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

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