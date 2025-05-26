МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в понедельник

В Москве в понедельник ожидается сильный ветер. Порывы составят до 17 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Усиление ветра прогнозируется до 21:00. Пешеходам посоветовали не оставлять детей без присмотра, на улице обходить шаткие конструкции и деревья, быть внимательнее и осторожнее.

Водителям порекомендовали избегать внезапных обгонов, перестроений, соблюдать дистанцию, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Кроме того, им не стоит повышать скорость, находясь на улице во время непогоды.

В случае необходимости можно обращаться за помощью по телефонам: 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее стало известно, что в понедельник в Московском регионе ожидается до плюс 28-30 градусов. Будет малооблачная погода, обойдется без осадков.