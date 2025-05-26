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30-градусная жара ожидается в Московском регионе в понедельник

В Подмосковье и Москве в понедельник прогнозируется жара, температура поднимется до плюс 28 — плюс 30 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Будет малооблачная погода, обойдется без осадков.

Скорость юго-восточного, южного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.

В Москве в понедельник с 16 до 20 часов объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды из-за жары. А в Подмосковье действует «желтый» уровень из-за высокой вероятности пожаров.