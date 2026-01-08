сегодня в 18:32

МЧС предупредило москвичей о сильном снеге, ветре и метели

С 21 часа 8 января до 21 часа 9 января в столице прогнозируются продолжительный сильный, местами очень сильный снег, метель, снежные заносы и гололедица, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.

Также ожидается усиление северо-восточного ветра порывами до 18 м/с.

Горожан предупредили, что в мегаполисе будет сильное ухудшение видимости из-за осадков, затруднение в движении транспорта, на дорогах могут возникнуть пробки и ДТП.

Также в непогоду возможны повреждения линий электропередачи, падения деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.

Водителям рекомендовали за рулем авто в непогоду значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин, избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.

Еще не стоит оставлять детей без присмотра, а следует быть внимательными и осторожными.

Ранее синоптики предупреждали, что разрушительный циклон «Фрэнсис» накроет Москву 9 января. Скорее всего, будет побит суточный рекорд осадков 1976 года в Москве. Также за 24 часа на юге Подмосковья может выпасть до 48–53 мм осадков, что сильно превышает норму января по снегу.

