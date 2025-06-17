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сегодня в 12:59

МЧС предупредило москвичей о грозе с дождем 17 июня

В столице 17 июня ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Прогнозируется гроза с дождем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

По данным синоптиков, непогода обрушится на город в ближайший час. Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся вплоть до 21:00. В это время ожидается ливень, гроза, усиление ветра до 15 м/с.

Ведомство порекомендовало водителям, управляющим транспортом во время непогоды, значительно снижать скорость. Также автолюбителям лучше избегать обгонов, перестроений, опережений. Парковать машины около деревьев нельзя.

Пешеходам рекомендовали не приближаться к шатким конструкциям, быть осторожнее и внимательнее, не оставлять детей без присмотра.

При необходимости граждане могут обратиться за помощью по номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптики спрогнозировали, что 17 июня в Московском регионе будет от 22 до 24 градусов тепла. Однако выпадут осадки в виде дождя, местами будет гроза.