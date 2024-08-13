МЧС: Подмосковье приняло и разместило более 940 жителей Курской области

С начала атаки диверсантов ВСУ на Курскую область Подмосковье приняло на свою территорию уже более 940 человек, 700 из которых — дети, сообщает пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале .

«Сегодня (13 августа — ред.) в Подмосковье прибыли порядка 200 жителей Курской области, в том числе 162 ребенка. Все селятся в пункты временного размещения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Люберцах и Коломне», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

На территории Московской области курянам оказывают всю необходимую помощь — от обеспечения местом проживания до психологической поддержки.

Всего в 54 регионах РФ развернули порядка 400 пунктов временного размещения, куда могут приехать жители Курской области. Общая вместимость всех ПВР составляет 30 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил эвакуированных из Курской области жителей.

«Пообщались сейчас с людьми, вопросы у всех разные — кто-то хочет работать, кто-то думает о том, где нужно будет учиться, какие понадобятся учебники. Плюс существует запрос на медицину. <…> Постараемся всем помочь», — сказал глава региона.