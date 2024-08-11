сегодня в 09:50

МЧС: около 80 тонн гумпомощи доставлено в Курскую область

Так, для жителей региона доставили палатки, одеяла, средства гигиены, питьевую воду, продукты, а также передвижные электростанции, мебель и т. д.

Грузы прибывают в Курскую область автоколоннами МЧС. Помощь для жителей везут со всей страны.

С 6 августа украинская армия атакует территорию Курской области. ВС РФ активно выдавливают противника с приграничной территории, уничтожая бойцов ВСУ и военную технику.

Мирных жителей эвакуируют из Курской области. Они выезжают в пункты временного проживания, которые организованы в РФ, в том числе и в Подмосковье. По информации МЧС, с приграничной территории было эвакуировано свыше 76 тыс. человек.