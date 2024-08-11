МЧС: около 80 тонн гумпомощи доставлено в Курскую область
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В обстреливаемую ВСУ Курскую область доставили порядка 800 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Так, для жителей региона доставили палатки, одеяла, средства гигиены, питьевую воду, продукты, а также передвижные электростанции, мебель и т. д.
Грузы прибывают в Курскую область автоколоннами МЧС. Помощь для жителей везут со всей страны.
С 6 августа украинская армия атакует территорию Курской области. ВС РФ активно выдавливают противника с приграничной территории, уничтожая бойцов ВСУ и военную технику.
Мирных жителей эвакуируют из Курской области. Они выезжают в пункты временного проживания, которые организованы в РФ, в том числе и в Подмосковье. По информации МЧС, с приграничной территории было эвакуировано свыше 76 тыс. человек.