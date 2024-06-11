сегодня в 09:34

МЧС объявило экстренное предупреждение в Подмосковье из-за ливня и грозы

С 10 часов и до конца вторника местами в Подмосковье прогнозируется кратковременный дождь, также ожидаются ливень, гроза, в отдельных районах — град, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Кроме того, местами шквалистый ветер может разгоняться порывами до 13-18 м/с.

Жителям Московской области посоветовали быть внимательными при нахождении на улице. Лучше всего переждать непогоду в помещении или укрытии, а также обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

Водителям рекомендовали припарковаться у обочины и переждать ливень.

При грозе нельзя прятаться под одинокими деревьями и разговаривать по телефону.

В регионе во вторник действует «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и града.