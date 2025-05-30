МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за высокой пожароопасности

Согласно прогнозам синоптиков, с 30 мая по 01 июня местами в столице ожидается высокая пожарная опасность IV класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителей и гостей города призвали быть внимательными, а также соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

При необходимости следует звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее о высокой пожарной опасности с 30 мая по 1 июня предупредили жителей Подмосковья. Условия для быстрого распространения огня создают сухая погода и ветер.