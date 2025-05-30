МЧС предупредило о высокой опасности пожаров в Подмосковье с 30 мая по 1 июня

С 30 мая по 1 июня местами в Подмосковье ожидается IV класс пожарной опасности. Условия для быстрого распространения огня создают сухая погода и ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Для предотвращения пожара жителям региона рекомендуют не разводить костры в лесах и на открытых территориях, не бросать окурки и спички, а также обеспечить запас воды на участке и проверить исправность огнетушителей.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности.

Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всего региона составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.