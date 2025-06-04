МЧС объявило экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности в Москве

В Москве с 5 по 7 июня будет высокий риск возникновения пожаров. В связи с этим ГУ МЧС России по столице просит москвичей быть внимательнее и осторожнее.

По данным синоптиков, с 5 по 7 июня в мегаполисе сохранится высокая пожароопасность IV класса. Риск возникновения возгораний будет велик.

Москвичам и жителям столицы напомнили об обязательном соблюдении требований пожарной безопасности. Их просят исключить обращение с открытым огнем.

В случае возникновения ЧП можно обратиться по номерам: 101, 112 или 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптики спрогнозировали облачную и теплую погоду в Московском регионе 4 июня. Температура составит от плюс 22 до плюс 24 градусов.