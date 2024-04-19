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МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ветра в Подмосковье на 19 апреля

На территории Московской области с 11:00 до 21:00 19 апреля объявлено экстренное предупреждение из-за ветра южной четверти, местами с порывами до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Жителям необходимо убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб дому.

Машину нужно убрать в гараж или припарковать вдали от деревьев, слабоукрепленных конструкций;

В случае необходимости жители могут обратиться в Главное управление МЧС России по телефону доверия 8-(498)-505-41-70 или по телефону спасения — 112.

Ранее синоптики предупреждали, что на регион обрушатся сильные дожди, местами прогремят грозы.