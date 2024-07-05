МЧС назвало 13 регионов, куда 5 июля ураган принесет страшные последствия

МЧС России доложило, что 5 июля в 13 регионах может пройти ураган со шквалистым ветром до 27 метров в секунду, а также грозы и град. Разгул стихии рискует нарушить жизнеобеспечение этих субъектов, сообщает Life.ru .

Гидрометцентр и ВНИИ ГОЧС заявили, что в пятницу, 5 июля, в ряде регионов есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Из-за непогоды могут быть нарушены работы систем жизнеобеспечения граждан, повреждаться линии связи и электропередачи, а также фиксироваться проблемы с движением транспорта.

Среди регионов, на которые сегодня обрушится ненастье — Москва и Подмосковье, Карелия, Ленинградская, Калужская, Новгородская, Псковская, Рязанская, Тверская, Смоленская, Ярославская и Тульская области. В этих субъектах прогнозируется ветер до 27 метров в секунду, грозы и град.

Кроме того, гроза и град может обрушиться и на Иркутскую область. Порывы ветра в регионе могут развить скорость до 20 метров в секунду, предупредили спасатели.