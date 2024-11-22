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МЧС: мокрый снег и порывистый ветер испортят погоду в Подмосковье ночью

Синоптики спрогнозировали, что в период с 00:00 с сохранением до 12 часов 23 ноября в Подмосковье ожидается непогода в связи с обильными осадками и порывистым ветром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

В регионе выпадут осадки в виде снега, местами мокрого. Также будет усиление ветра с порывами до 15 м/с. Кроме того, прогнозируется отложение мокрого снега.

Жителей призвали быть внимательными при нахождении на улице во время непогоды, избегать слабоукрепленные конструкции, не парковать машины вблизи деревьев, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

В случае ЧП можно обращаться по номеру 112.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за сильных осадков. Также прогнозируется гололедица.